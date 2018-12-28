Николай Линченко и Генконсул Казахстана обсудили в Смольном совместные проекты

Ближайшим совместным делом для вие-губернатора Петербурга и иностранного представителя станет установка памятника Герою СССР.

В Смольном состоялась встреча вице-губернатора Петербурга Николая Линченко с генеральным консулом Казахстана в городе Болатом Иманбаевым. Чиновник обсудил с дипломатом проекты возможного сотрудничества, а также перспективы развития. Среди затрагиваемых вопросов - установка памятника Герою СССР Молдагуловой. Его собираются открыть в мае 2019 года накануне дня празднования Победы в ВОВ.

Также петербуржец поздравил иностранного гостя с праздником весны "Навруз", который регулярно отмечается в Республике Казахстан. На встрече не обошлось и без вопроса об уходе с должности главы государства Нурсултана Назарбаева.

Фото: Piter.tv