Вице-губернатор Корабельников рассказал об экономической ситуации в Петербурге

На данный момент в простое находятся 11 тысяч человек, которые работали на иностранных предприятиях.

В Смольном обсудили экономическую ситуацию в Петербурге. Накануне прошло заседание координационной группы по обеспечению экономической и социальной стабильности. Ее председателем является вице-губернатор Алексей Корабельников.

В ходе встречи было отмечено, что за прошедшую неделю в городе на 1,5% снизилось число безработных граждан. По данным на 11 июля, сейчас их 17 тысяч человек. При этом в Службе занятости есть 37 тысяч вакансий, если учитывать сайты по поиску работы — то 90 тысяч.

8 июля в простое находились 11 тысяч человек на 77 предприятия. Почти 90% из них работали на иностранных предприятиях.

Члены координационной группы пришли к выводу, что рост цен на продовольствие замедляется. Крупы, овощи и мясо подешевели, а подсолнечное масло и яйца прибавили в цене. Запасы всех продуктов находятся на высоком уровне.

По сравнению с 24 февраля цены на жизненно необходимые лекарства в марте-июле снизились на 1%.

Говоря о финансовых мерах поддержки бизнеса чиновники отметили, что с начала 2022 года "Фондом развития промышленности РФ" было одобрено 14 заявок петербургских предприятий на 6,9 млрд рублей. По программам фонда системообразующие предприятия получили 14 займов на сумму 884 млн рублей. Еще 6 займов на 277 млн рублей одобрено. Сейчас на рассмотрении находится 18 заявок на общую сумму 1,5 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv