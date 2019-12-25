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Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений
Сегодня, 17:25
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Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

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Губернатор координирует работу Комитета по науке и высшей школе и Комитета по труду и занятости населения.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин назначен новым координатором Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Такое решение было принято в связи с перераспределением полномочий между вице-губернаторами города. 

Постановление позволит организовать эффективную работу Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также  согласованию интересов между региональными объединениями профсоюзов, работодателей и органами государственной власти Петербурга.

Комиссия была создана в 2004 году при губернаторе Валентине Матвиенко.

Фото: gov.spb.ru

Теги: вице-губернатор, комиссия, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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