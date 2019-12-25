Вице-губернатор Батанов назначен куратором комитета финансов

Батанову поручили отвечать за вопросы налоговой и финансовой политики.

Вице-губернатор Эдуард Батанов назначен куратором комитета финансов. Об этом стало известно из постановления губернатора, опубликованного накануне на сайте Смольного.

Он будет отвечать за вопросы налоговой и финансовой политики, разработки и исполнения бюджета, увеличения доходов и оптимизации расходов. Кроме этого Батанов будет осуществлять взаимодействие администрации Петербурга с Министерством финансов РФ, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

Напомним, что до него курировал комитет финансов Евгений Елин.

Ранее мы писали, что в Фонде национального благосостояния к концу года останется 7 трлн рублей.

Фото: pixabay