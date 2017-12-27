Вице-губернатор Игорь Албин возглавит рабочую группу по вопросам незаконного сноса исторических зданий Петербурга

Заместитель губернатора Петербурга станет руководителем комиссии с градозащитниками.

Как сообщает вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, Георгий Полтавченко поручил политику руководство защиты исторических зданий в Северной столице. Об этом чиновник написал в своем аккаунте Telegram.

Игорь Албин возглавит межведомственную комиссию, в которой примут участие общественные градозащитники. Рабочая группа займется анализом законности сноса зданий, имеющий культурное или историческое значение.

Еще одним делом станет выработка предложений по совершенствованию законодательной базы в сфере демонтажа домов, а также предотвращение инцидентов с ликвидацией ценных памятников архитектуры.