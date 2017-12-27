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Вице-губернатор Игорь Албин возглавит рабочую группу по вопросам незаконного сноса исторических зданий Петербурга
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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Вице-губернатор Игорь Албин возглавит рабочую группу по вопросам незаконного сноса исторических зданий Петербурга

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Заместитель губернатора Петербурга станет руководителем комиссии с градозащитниками.

Как сообщает вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, Георгий Полтавченко поручил политику руководство защиты исторических зданий в Северной столице. Об этом чиновник написал в своем аккаунте Telegram.
 
Игорь Албин возглавит межведомственную комиссию, в которой примут участие общественные градозащитники. Рабочая группа займется анализом законности сноса зданий, имеющий культурное или историческое значение. 
 
Еще одним делом станет выработка предложений по совершенствованию законодательной базы в сфере демонтажа домов, а также предотвращение инцидентов с ликвидацией ценных памятников архитектуры.
Теги: вице-губернатор , градозащитники , игорь албин
Категории: Новости СПб

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