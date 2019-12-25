Выбран подрядчик реконструкции консерватории Петербурга за 13,6 млрд руб

Заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры.

Выбран подрядчик для реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом свидетельствуют материалы на портале госзакупок.

Согласно документу, реконструкцией займется столичная компания "Политехстрой". А заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры.

Деньги будут поступать из резервного фонда. В период с 2020 по 2025 год на реконструкцию выделят более 13,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поручил создать оперштаб по координации работы служб в городе на период праздников.

Фото: википедия