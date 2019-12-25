Беглов поручил создать оперштаб по координации работы служб в городе на период праздников

Штаб будет обеспечивать бесперебойную деятельность колл-центров, лабораторий, медицинских учреждений.

В Петербурге создадут оперштаб по координации работы служб в городе на период праздников. Соответствующее распоряжение дал градоначальник Александр Беглов.

Планируется, что во время новогодних праздников штаб будет обеспечивать бесперебойную деятельность колл-центров, лабораторий, медицинских учреждений. Вице-губернатор Евгений Елин до 24 декабря выдвинет предложения по работе штаба.

Напомним, что в этом году на Новый год горожане не смогут воспользоваться метро. Кроме того, в городе будут с закрыты кафе, театрами и музеи.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как пережить новогоднюю ночь.

Фото: Piter.tv