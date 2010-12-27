Выборжанин Александр Власов занял 3 место на многодневной велогонке "Тур Словении"

Теперь выборгского спортсмена ожидает Чемпионат России, который начнется через три дня. Затем Александр примет участие в "Туре Австрии".

Многодневная велогонка "Тур Словении" завершилась вчера, 23 июня, в Ново-Место. Соревнование состояло из пяти этапов, по итогам которых определялись победители.

Так, 23-летний житель Выборга Александр Власов занял на подиуме третье место, всего же в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов-представителей национальных сборных. Примечательно, что Александр занимается велоспортом около 15 лет, с начальной школы. Он представляет российскую велосипедную профессиональную команду "Газпром-РусВело".

Первый этап дался мне тяжелее всего, а уже со второго дня всегда был на лидирующих позициях, хорошо себя чувствовал и понимал, что могу быть на подиуме и бороться за победу. поделился Александр

Теперь выборгского спортсмена ожидает Чемпионат России, который начнется через три дня. Затем Александр примет участие в "Туре Австрии".

Фото:twitter-com.aurebeshtranslator.net/ale_vlasov