  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Выборжане завоевали почетные места на соревнованиях по лыжным гонкам в Юкки
Сегодня, 12:46
14
KaterinaKono13

Выборжане завоевали почетные места на соревнованиях по лыжным гонкам в Юкки

0 0

От Выборга на соревнованиях было представлено 53 спортсмена.

В селении Юкки Ленинградской области состоялись спортивные состязания по гонкам на лыжах "Приз губернатора Ленинградской области". Участниками состязаний также стали ученики спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" города Выборга. В общей сложности, 53 человека.

Победителями стали Надежда Шугалей и Анатолий Вахрушев. Серебряную награду завоевали Вероника Шахшаева, Егор Сыров, Дмитрий Нагаев и тренер ребят Виктор Ижутин. Бронзу взяли Дарья Потапова и Павел Макаров.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, фаворит выборг
Категории: Выборг,

Оставить комментарий