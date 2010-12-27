Выборжане завоевали почетные места на соревнованиях по лыжным гонкам в Юкки

От Выборга на соревнованиях было представлено 53 спортсмена.

В селении Юкки Ленинградской области состоялись спортивные состязания по гонкам на лыжах "Приз губернатора Ленинградской области". Участниками состязаний также стали ученики спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" города Выборга. В общей сложности, 53 человека.

Победителями стали Надежда Шугалей и Анатолий Вахрушев. Серебряную награду завоевали Вероника Шахшаева, Егор Сыров, Дмитрий Нагаев и тренер ребят Виктор Ижутин. Бронзу взяли Дарья Потапова и Павел Макаров.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!