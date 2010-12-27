Выборжане вновь остались без воды в домах

В настоящее время работники "Леноблводоканал" пытаются устранить аварию. Однако жителям Выборга не стоит рассчитывать на возобновление водоснабжения раньше, чем к утру следующего дня.

В Выборге произошло внеплановое отключение водоснабжения. Об этом информирует пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

ГУП "Леноблводоканал" сообщает: на водоводе диаметром 800 мм (сталь), подающем воду с водоочистных сооружений на г. Выборг, произошла авария. Для устранения необходимо отключение холодного водоснабжения. Подвоз воды организован в социальные объекты.

В настоящее время работники "Леноблводоканал" пытаются устранить аварию. Однако жителям Выборга не стоит рассчитывать на возобновление водоснабжения раньше, чем к утру следующего дня.

На месте происшествия в настоящий момент находятся руководители профильных комитетов администрации Выборгского района. По предварительной информации воду дадут к утру. Специалисты ГУП "Леноблводоканал" планируют работать ночью, чтобы в максимально короткие сроки вернуть водоснабжение.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО