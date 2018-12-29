Выборжане смогут записать своих детей в первый класс через МФЦ

Подать документы граждане могут в любом региональном центре "Мои Документы".

С 15 января 2019 года в Ленобласти начинается запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Подать документы граждане могут в любом региональном центре "Мои Документы".

Оформить заявление в первый класс через МФЦ можно, предоставив паспорт, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания. Заявка будет рассматриваться в образовательной организации в течение 30 дней. Официально зачисление состоится после подачи документов в администрацию школы.

Прием будущих первоклассников в 2019 году пройдет в 2 этапа. С 15 января по 30 июня будут принимать заявления по территориальному признаку. С 1 июля по 5 сентября для зачисления в школу рассмотрят заявки на поступление детей, не проживающих на закрепленной территории.

Помимо многофункциональных центров записаться в первый класс можно на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или на портале "Образование Ленинградской области" (www.obr.lenreg.ru), а также обратившись напрямую в образовательную организацию.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО