Выборжане смогут задать вопросы о заключении договоров на вывоз мусора

10 июля с 10 до 17 часов жители Выборгского района смогут задать вопросы о заключении договоров на вывоз мусора и иным организационным мероприятиям, которые необходимо провести ТСЖ, управляющим компаниям, юрлицам, физлицам.
Прием ведут специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В составе приемной комиссии – юрист, менеджер, отвечающий за оформление договоров; специалисты Управления по обращению с отходами.
Адрес приемной Губернатора: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, кабинет № 15.
Направить запрос в приемную можно также по телефону: 8-931- 3162- 577
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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