Выборжане смогут задать вопросы о заключении договоров на вывоз мусора

Прием ведут специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

10 июля с 10 до 17 часов жители Выборгского района смогут задать вопросы о заключении договоров на вывоз мусора и иным организационным мероприятиям, которые необходимо провести ТСЖ, управляющим компаниям, юрлицам, физлицам.

Прием ведут специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В составе приемной комиссии – юрист, менеджер, отвечающий за оформление договоров; специалисты Управления по обращению с отходами.

Адрес приемной Губернатора: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, кабинет № 15.

Направить запрос в приемную можно также по телефону: 8-931- 3162- 577

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО