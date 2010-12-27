Выборжане смогут посетить выставку архивных документов "Уно Ульберг"

Уже завтра, 15 февраля.

Уже завтра, в пятницу, в Выборге откроется экспозиция архивных документов "Уно Ульберг. От модернизма к функционализму". Об этом сообщается на страницах паблика "ВКонакте" "Интересный Выборг".

Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения популярного финского архитектора Уно Ульберга. Проводить выставку будут в стенах городского архива по адресу: улица Штурмана,1. Откроется выставка в 14:00.

Подлинные чертежи зданий, фотографии, документы, связанные с жизнью и творчеством выборгского зодчего будут представлены в Ленинградском областном государственном архиве в Выборге.

На посещение выставки отведено полтора месяца. В апреле она будет закрыта. Чтобы попасть на мероприятие при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Открыта выставка по будням с 9:00 до 16:00.