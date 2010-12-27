Выборжане смогут посетить художественную выставку Михаила Федорова в Приморске

Основным источником вдохновения автора к созданию работ послужили события Карело-финского произведения "Калевала".

В городском краеведческом музее Приморска открылась личная выставка художника Михаила Федорова. Посетить экспозицию можно до 17 ноября 2018 года, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основным источником вдохновения Михаила Федорова для создания работ из этой коллекции послужили события Карело-финского произведения "Калевала". В своих картинах художник пользовался сразу несколькими техниками, вкючая акварель, пастель и карандаш.

Отметим, художник передал в дар музею несколько изданий "Калевалы" из своей домашней библиотеки, в том числе с иллюстрациями Мюда Мечева, почетного гражданина Республики Карелии, народного художника России, одного из лучших иллюстраторов "Калевалы". Книги также представлены на выставке.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: artnow.ru