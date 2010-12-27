Выборжане смогут найти работу на ежегодной ярмарке вакансий

14 сентября в 12 часов во Дворце Культуры Выборга вновь пройдет ежегодно проводимая ярмарка вакансий.

Ярмарка вакансий, проводимая каждый год вновь состоится в стенах городского Дворца Культуры. 14 сентября работодатели соберутся со всего Выборгского района, чтобы представить свои рабочие места, а соискатели - чтобы подыскать подходящее рабочее место.

Находящиеся в процессе поиска работы граждане смогут лично познакомиться с представителями организаций, а также получить необходимую информацию о вакансиях и консультацию специалиста Биржи труда.

Мероприятие начнется в 12 часов.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: WiseGEEK