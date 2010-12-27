Выборжане примут участие в необычной экскурсии в сопровождении бегущего экскурсовода

Во время забега участникам расскажут самые интересные моменты из жизни города.

В предстоящее воскресенье, 18 ноября, в 12.00 в Выборге пройдет необычная экскурсия в сопровождении бегущего экскурсовода. Об этом сообщает газета "Выборг".

Инициатором мероприятия стал профессиональный гид и бегун Андрей Ефимов. Протяженность пути для экскурсантов составит примерно 4 км. Местом начала экскурсии станет памятник Фёдору Апраксину в Выборге.



К участию допускается каждый желающий. Физическая подготовка не столь важна и может быть минимальной, возрастных ограничений также нет. Также организатор отмечает, что забег будет проведен в достаточно медленном ритме.

Планирую сделать короткие перебежки в несколько сот метров от одной достопримечательности к другой, а во время остановки - расскажу всё самое интересное.

Источник: газета "Выборг"