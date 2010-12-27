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Новости Выборг
Выборжане примут участие в необычной экскурсии в сопровождении бегущего экскурсовода
Сегодня, 13:10
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KaterinaKono13
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Выборжане примут участие в необычной экскурсии в сопровождении бегущего экскурсовода

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Во время забега участникам расскажут самые интересные моменты из жизни города.

В предстоящее воскресенье, 18 ноября, в 12.00 в Выборге пройдет необычная экскурсия в сопровождении бегущего экскурсовода. Об этом сообщает газета "Выборг". 

Инициатором мероприятия стал профессиональный гид и бегун Андрей Ефимов. Протяженность пути для экскурсантов составит примерно 4 км. Местом начала экскурсии станет памятник Фёдору Апраксину в Выборге.

К участию допускается каждый желающий. Физическая подготовка не столь важна и может быть минимальной, возрастных ограничений также нет. Также организатор отмечает, что забег будет проведен в достаточно медленном ритме.

Планирую сделать короткие перебежки  в несколько сот метров от одной достопримечательности к другой, а во время остановки - расскажу всё самое интересное.

Источник: газета "Выборг" 

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Категории: Выборг

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