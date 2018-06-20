Выборжане получили привет из космоса

Накануне дня космонавтики в кинотеатре «Выборг палас» прошел благотворительный кинопоказ художественного фильма «Время первых», организованный общественным объединением «Фаворит Выборг». Открыл киносеанс начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергей Семченко.

В этих рамках – не просто фотографии – новейшая история Выборга. Флаги города и объединения "Фаворит" побывали на международной космической станции. Их привез начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергея Семченко. Он родился и вырос в Выборге и при каждой возможности приезжает в родной город и привозит своих коллег из Роскосмоса.



Сергей СЕМЧЕНКО, начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса:



Олег Артемьев был у нас дважды, мы с ним посещали детские дома, школы. И очень содержательные беседы провели, ребята задают вопросы интересные для нас взрослых



На благотворительный кинопоказ в кинотеатр "Выборг Палас" пригласили пенсионеров, ветеранов, кадетов и выборгских школьников.



Сергей СЕМЧЕНКО, начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса:



Нужно продвигать космос в массы. В последнее время он ушел, но я думаю, что этот новый набор, который был в центре подготовки космонавтов, молодежь идет, собирается лететь и на Луну, и на Марс, и вокруг Земли.

Перез началом показа на большом экране всех жителей Выборга поприветствовал космонавта-испытатель Олег Артемьев. Историческая драма "Время первых", рассказывает об одним из самых знаковых событий в истории освоения космоса. Лента основана одновременно на широко- и малоизвестных фактах. Картина не оставила равнодушным ни одного зрителя.

