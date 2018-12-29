Выборжане получат подарки за соблюдение ЗОЖ в новогодние праздники

Сегодня, 4 января, правительство 47 региона сообщило о старте областного конкурса, направленного на здоровый образ жизни среди горожан. Об этом информирует сетевое издание "Neva.Тoday".
Для участия в конкурсе необходимо подписаться в Instagram на специально созданный канал @zdorovo_lo и под постом от 4 января написать об обязательствах по здоровому образу жизни, которые принимаете на себя в январе.
Уточним, обещание может быть о чем угодно: вплоть до полного отказа от салата оливье, начала усердных занятий спортом, похудения или же перехода на правильное питание.
Авторов самых сложных, интересных, а главное — выполненных обязательств ждут призы.
Напомним, ранее в Piter.TV писали: Выборжане смогут принять участие в марафоне здорового образа жизни
Источник: сетевое издание "Neva.Today"
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