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Выборжане получат подарки за соблюдение ЗОЖ в новогодние праздники
4 января, 20:40
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KaterinaKono13

Выборжане получат подарки за соблюдение ЗОЖ в новогодние праздники

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Призы от правительства Ленобласти можно получить, участвуя в конкурсе здорового образа жизни на канале @zdorovo_lo.

Сегодня, 4 января, правительство 47 региона сообщило о старте областного конкурса, направленного на здоровый образ жизни среди горожан. Об этом информирует сетевое издание "Neva.Тoday". 

Для участия в конкурсе необходимо подписаться в Instagram на специально созданный канал @zdorovo_lo и под постом от 4 января написать об обязательствах по здоровому образу жизни, которые принимаете на себя в январе.

Уточним, обещание может быть о чем угодно: вплоть до полного отказа от салата оливье, начала усердных занятий спортом, похудения или же перехода на правильное питание. 

Авторов самых сложных, интересных, а главное — выполненных обязательств ждут призы.

Напомним, ранее в Piter.TV писали: Выборжане смогут принять участие в марафоне здорового образа жизни

Источник: сетевое издание "Neva.Today"

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Категории: Выборг,

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