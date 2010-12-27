Выборжане отпразднуют 75-ую годовщину освобождения города

20 июня в 11.00 состоится возложение цветов и венков к воинскому захоронению “4 км Ленинградского шоссе", мемориалам на Южном кладбище и "Петровке".

20 июня в 11.00 состоится возложение цветов и венков к воинскому захоронению "4 км Ленинградского шоссе", мемориалам на Южном кладбище и "Петровке".

Также пройдет традиционный памятный поход "Транзундский рейд". В этом году он посвящен 75-ой годовщине освобождения города и островов Выборгского залива советскими войсками.

В 12.00 на площади Выборгских полков пройдет митинг, участники которого - ветераны, родственники погибших моряков, военнослужащие, молодежные активисты, представители общественных организаций, а также администрации МО "Выборгский район", депутаты - почтят память погибших минутой молчания, возложат венки и цветы к стеле "Город воинской славы". Также состоится торжественное прохождение войск выборгского гарнизона.

В 13.00 начнется памятный поход на автобусах по маршруту: г. Выборг - п. Советский - п. Пихтовое - г. Высоцк, и катерах: г. Выборг - г. Высоцк.

Участники "Транзундского рейда" проведут митинги у памятных знаков десантникам и десанту в п. Советский и г. Высоцке, опустят венки на воду Финского залива в память погибших при проведении Выборгской морской десантной операции, возложат цветы к воинскому захоронению №54 "Пихтовое" (г. Высоцк).

Напомним, 15 июня на Рыночной площади города и прилегающей территории пройдет военно-историческая реконструкция боев Выборгской наступательной операции. Порядка 200 реконструкторов (представители военно-исторических клубов) воспроизведут эпизоды сражений бойцов Красной Армии и финских войск. В импровизированном бою будут применены советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и танки. Кульминацией действия станет штурм Красной Армией города Выборга и водружение Красного знамени. Начало в 14.00.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Интересный Выборг