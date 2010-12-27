Выборжане отпраздновали День России

Отметим, в этот день во всех муниципальных образованиях Выборгского района прошли торжества, посвященные Дню России.

В среду, 12 июня, наш город вместе со всей страной отметил один из главных государственных праздников – День России. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На стадионе "Авангард" прошел товарищеский матч между сборными командами Правительства Ленинградской области и Выборгского района. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу выборжцев.

На площади Выборгских полков представители молодежных трудовых бригад стали участниками квеста "Россия – это мы!".

На Красной площади в рамках Всероссийской акции "Мы граждане России" молодежные активисты вручали жителям и гостям Выборга ленты-триколор, рассказывали об истории возникновения праздника.

Здесь же под открытым небом прошел концерт джазового оркестра "Биг-Бэнд Санкт-Петербург", в исполнении которого прозвучали песни отечественных авторов.

Праздничная программа продолжилась на площади Выборгских полков балом Независимости. Участниками выступления стали представители Выборгского бального сообщества. Также здесь прошли мастер-классы для всех желающих.

Кроме того, экспозиции и выставки выборгских музеев: "Эрмитаж-Выборг", "Дом-музей В.И. Ленина в Выборге", Военный музей Карельского перешейка, Выборгский замок – в свободном доступе для посетителей в течение рабочего дня.

Напомним, также в рамках празднования Дня России 20 юношей и девушек сегодня получили свои первые паспорта.

Отметим, в этот день во всех муниципальных образованиях Выборгского района проходят торжества, посвященные Дню России.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО