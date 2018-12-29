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Выборжане отметили День российского студенчества

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Участие в празднике приняли студенты высших и средних учебных заведений Выборга.

В пятницу, 25 января в Выборге прошли развлекательные мероприятия спортивной направленности, приуроченные ко Дню российского студенчества. Конкурсы прошли напротив городской библиотеки Алвара Аалто у здания Дома молодежи.

Организатором мероприятия выступил Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район". Участие в празднике приняли студенты высших и средних учебных заведений Выборга.

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 января.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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