Музей железных дорог России дарит бесплатное посещение студентам

Посетительницы с именем Татьяна получат скидку на входной билет.

В среду, 26 января, Музей железных дорог России в Петербурге присоединяется к празднованию Дня российского студенчества, сообщили в пресс-службе музея.

В этот день бесплатно музей могут посетить студенты вузов, учащиеся колледжей, техникумов, курсанты, обладатели международной карты ISIC. Для всех посетителей с именем Татьяна будет действовать скидка 50% на входные билеты.

Директор музея Владимир Одинцов сообщил, что День российского студенчества является праздником молодых, энергичных и талантливых.

Мы верим, что многие студенты вдохновятся нашей экспозицией и решат связать свою профессиональную жизнь с железными дорогами. Владимир Одинцов

Посетители смогут принять участие в розыгрыше приза: фирменного пауэрбанка и пригласительных билетов. Для этого нужно сделать фото в музейной экспозиции и поделиться им в социальной сети Instagram (аккаунт участника конкурса должен быть открытым). Официальный аккаунт Музея должен быть отмечен на фото. Победителей будет двое – одного выберет рандомайзер, второго – музейное жюри. Победителей определят 31 января 2022 года.

В среду музей работает с 12:30 до 20:30. Скидка предоставляется при предъявлении соответствующего документа в кассах Музея. Посетителям старше 18 лет потребуется предъявить QR-код.

Фото: Музей железных дорог России / Вконтакте (Анастасия Шварц)