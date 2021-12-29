В День студента 40 петербуржцев наградят Почетным знаком святой Татианы

День российского студенчества отмечается 25 января с 2005 года, а празднование Дня святой Татианы, как покровительницы студентов началось еще в XVIII веке после подписания указа Императрицей Елизаветой Петровной.

В следующий вторник, 25 января, в День святой Татианы, небесной покровительницы всех учащихся, в Воскресенском Смольном соборе отпразднуют День Российского студенчества.

Празднование начнется в 9 часов утра с Божественной Литургии в главном храме всех учебных заведений России - Воскресенском Смольном соборе. Литургию проведет митрополит Варсонофий. Об этом сообщили в Смольном.

После литургии пройдет торжественная церемония награждения отличившихся на ниве духовно-нравственного просвещения и социальной работы студентов и преподавателей вузов, представителей общественных организаций Почетным знаком святой Татианы.

Напомним, почетный знак святой Татианы учредили в Петербурге в 1997 году. За это время награду получили более 1500 человек. В этом году наградят еще 40 человек.

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