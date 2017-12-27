Выборы-2018: сенатор пообещал высокую явку в Крыму

Выборы 2018: в Совфеде предсказали регион с самой высокой явкой.

Симпатии населения Крыма к Владимиру Путину повысят явку в регионе на президентских выборах в 2018 году. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал сенатор от региона Сергей Цеков. Кроме того, население может быть более активным из-за того, что эти выборы станут первыми для Крыма в составе РФ.

Вариантов, что население Крыма соберется массово бойкотировать выборы, просто нет. Настроений "без нас все решат" – тоже. Наоборот, к выборам российского президента на полуострове относятся очень серьезно – тем более, что это первое голосование такого уровня для нового российского региона. В регионе очень высок уровень доверия к Владимиру Путину – уважение к ныне действующему президенту РФ "зашкаливало" и раньше, когда полуостров еще находился в составе Украины. Согласно опросам, тогда Путин был одним из самых уважаемых политиков на Украине, тем более в русскоязычном Крыму – симпатии к нему всегда были на несколько порядков выше, чем к украинским лидерам. Потому участие главы государства в избирательной кампании автоматически повысит явку в Крыму.

Сергей Цеков, сенатор

Сенатор открыто заявил, что явка в Крыму может стать самой высокой среди регионов России. Кроме того, Сергей Цеков призвал крымчан прийти на выборы вне зависимости от политических взглядов.

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