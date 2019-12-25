Выборгский район получит субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал Постановление, согласно которому муниципальные власти получат 300 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
В текущем году финансирование получат Выборгский, Всеволожский, Кингисепский, Тосненский, Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Приозерский районы.
Средства будут выделены в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области".
Отметим, что комитет охраны природных ресурсов администрации Выборгского района планомерно борется со стихийными свалками. Работы по ликвидации мусора и по пресечению их возникновения проводятся в соответствии с муниципальным контрактом.
Ранее мы сообщил о том, что в Выборгском районе до 2025 года построят 7 межпоселковых газопроводов.
Фото: Piter.TV
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