Выборгский район получит субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок

Губернатор Ленобласти выделит 300 млн рублей, которые будут распределены между районами области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал Постановление, согласно которому муниципальные власти получат 300 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

В текущем году финансирование получат Выборгский, Всеволожский, Кингисепский, Тосненский, Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Приозерский районы.

Средства будут выделены в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области".

Отметим, что комитет охраны природных ресурсов администрации Выборгского района планомерно борется со стихийными свалками. Работы по ликвидации мусора и по пресечению их возникновения проводятся в соответствии с муниципальным контрактом.

Ранее мы сообщил о том, что в Выборгском районе до 2025 года построят 7 межпоселковых газопроводов.

Фото: Piter.TV