Выборгский район может перейти в "красную" зону ограничений

Помимо увеличения общего числа зараженных, увеличилось и количество инфицированных COVID-19, которые не могут оставаться дома на лечении и которым требуется госпитализация.

Выборгский район близок к переходу в "красную" зону ограничений по коронавирусу. О текущей ситуации 30 сентября рассказал главный государственный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров. Он отметил, что увеличение количества зараженных связано с наплывом туристов, ведь Выборг - один из самых востребованных туристических городов региона.

Помимо увеличения общего числа зараженных, увеличилось и количество инфицированных COVID-19, которые не могут оставаться дома на лечении и которым требуется госпитализация.

Отметим, что губернатор против ввода мероприятий по ограничению работы бизнеса и производств. Об этом он сообщил в ходе совещания 29 сентября. Главный санитарный врач Выборгского района также сделал акцент на усилении контроля ограничений в общественных местах, отмене массовых мероприятий и возможности перевода офисных сотрудников на удаленный формат.

Ни одна экономика не сможет выдержать, если предприятия опять отправить на изоляцию. Особенно сильно пострадает малый бизнес. Переводить школы на удаленку также не идеальный выход из ситуации, так как школьники, даже находясь на удаленке, могут собираться в группы вне школы. Если каждый из нас проявит ответственность, будет носить маски, то мы можем обойтись без серьезных органичений. Игорь Захаров, главный государственный санитарный врач по Выборгскому району.

По мнению Игоря Захарова, снизить заболеваемость помогут не только ограничения массовых мероприятий, но и вакцинация. В настоящий момент в Выборгском районе уже закупили вакцину.