Выборгский район готовится принять международный велопробег

Россию и Финляндию соединит велопробег, который стартует в Ленинградской области.

На этой неделе в Выборгском районе стартует крупный международный велопробег, который объединит любителей здорового образа жизни из России и Финляндии. Как сообщили Piter.TV в администрации Выборгского района, заезд "Выборг - Лаппеенранта - Выборг" в этом году продлится почти двое суток. Велопробег стартует 10 мая в столице района на улице Димитрова. Велосипедисты выйдут на непростой маршрут в 9.30, после чего направятся в сторону Финляндии. Они вернутся из Лаппеенранты обратно в Выборг уже 11 мая. Финиш запланирован на 15.00 на Красной площади.

В 2018 году велопробег "Выборг - Лаппеенранта - Выборг" проходит в 31 раз. Как и обычно, основу группы участников составят жители Финляндии. На заезд подали заявки более 120 финнов. Однако, не обойдется и без жителей Выборгского района. На старт выйдут 25 велосипедистов-россиян. Отметим, что в их числе будут и сотрудники Администрации Выборгского района. Кстати, районные чиновники не только участвуют в заезде, но и организуют его. Русско-финский велопробег проходит под крылом комитета спорта, культуры, молодежной политики и туризма МО "Выборгский район".