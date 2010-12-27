Выборгский район активно участвует в развитии работы сельских старост и инициативных комиссий

На эти цели в 2019 году по закону "о сельских старостах и общественных советах" регионом выделено 207,8 млн рублей.

Программы "о сельских старостах и общественных советах" воплощают проекты жителей в жизнь. Выборгский район является участником этих проектов на протяжении ряда лет.

В Ленинградской области активная работа по воссозданию института старост началась с 2012 года. Поддержка и развитие иных форм местного самоуправления стали частью областной концепции муниципальной реформы.

На эти цели в 2019 году по закону "о сельских старостах и общественных советах" регионом выделено 207,8 млн рублей. Государственная поддержка участия жителей в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области реализуется в форме субсидий из областного бюджета бюджетам поселений.

Программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…" финансируется из 2 источников: областного и муниципального бюджетов, поэтому ее объем меньше.

Финансирование из местных бюджетов ведется в рамках муниципальных программ, разработанных на основе инициативных предложений жителей, определение которых происходит с участием старост, общественных советов или инициативных комиссий.

В 2018 году по законам о "старостах" ( который применяется для сельских поселений) и "инициативных комиссиях" (который применяется для городских поселений) в Ленинградской области реализовано 1187 проектов, в том числе — 942 в 167 сельских поселениях и 245 – в городских.

В Выборгском районе в 2018 году было реализован 71 проект. Участие приняли все муниципальные образования городских и сельских поселений. Практика показывает, что данная работа действительно важна для повышения качества жизни в малых и средних населенных пунктах.

По инициативам старост сельских поселений и инициативных комиссий в административных центрах средства были направлены на благоустройство детских, спортивных площадок, обустройство парковочных мест, ремонт проездов и дворовых территорий, ремонт муниципальных дорог, строительство сетей уличного освещения, замену ламп уличного освещения, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и целый ряд других направлений.

В частности, в Выборге ежегодно благоустраивают 2-3 детские площадки по предложениям инициативной комиссии, которая переизбирается каждые 3 года. В 2019 году оборудован детский городок на ул. Гагарина, 51, 53, 57. Работы уже завершены. Кроме того, в составе муниципальной программы: обустройство детского городка по адресу: г. Выборг, проспект Победы, во дворе перед домами № 12 и № 14. А также ул. Пограничная, 4.

Выборгский район планирует и дальше активно участвовать в развитии работы сельских старост и инициативных комиссий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО