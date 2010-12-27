Выборгский музей-заповедник откроет выставку с применением гидов дополненной реальности

Выборгский музей-заповедник – первый в Ленинградской области, оснащенный гидами дополненной реальности в рамках национального проекта "Культура" и регионального проекта "Цифровая культура".

Выборгский музей-заповедник готовится открыть выставку в новом формате с применением гидов дополненной реальности.

Выборгский музей-заповедник – первый в Ленинградской области, оснащенный гидами дополненной реальности в рамках национального проекта "Культура" и регионального проекта "Цифровая культура".

Теперь взглянуть по-новому на одну из самых популярных выставок "Шведский Выборг" можно с помощью смартфона и установленного мобильного приложения "Артефакт". Благодаря новым технологиям посетители смогут узнать ранее неизвестные факты об экспонатах выставки, более подробно познакомиться с историей создания картин, а также порекомендовать друзьям посетить выставку. Интерактивные точки интереса позволят увидеть то, что ранее было скрыто от зрения человека, рассмотреть этапы реставрации экспоната, ранние эскизы и наброски автора. Для этого надо навести камеру мобильного телефона на музейный экспонат, после чего вся информация появится на экране смартфона.

Выставка "Шведский Выборг" посвящена самому продолжительному этапу в истории города: 417 лет в составе Шведского королевства, от первого каменного укрепления на Замковом острове до взятия города Петром Первым.

Для посетителей выставка в новом формате начнет работать в октябре 2019 года.

Источник: пресс-служба ЛО