Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации отмечает свое 70-летие

Редакция Питер ТВ пообщалась с одним из бывших курсантов, который рассказал нам о годах, проведенных в стенах тогда еще училища гражданской авиации – ВАТУГА.

4 октября, одно из старейших специальных учебных заведений гражданской авиации России - Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации отметил свое 70-летие. В стенах университета ждали бывших выпускников, для которых будет организована экскурсия, праздничный концерт и многое другое.

Редакция Питер ТВ пообщалась с одним из бывших курсантов, который рассказал нам о годах, проведенных в стенах тогда еще училища гражданской авиации – ВАТУГА.

"Свою учебу во второй роте я завершил в 2001 году, она запомнилась мне надолго и послужила неплохой отправной точкой, для продолжения дальнейшей учебы", - рассказал Денис.

Молодой человек отметил, что часто встречает на улице своих преподавателей, многие из которых все еще работают в университете.

"Хочется пожелать университету дальнейшего процветания, благодарных выпускников, верных своей будущей профессии", - подытожил Денис.

Как гражданское учебное заведение училище существует с 1960 года в качестве правопреемника 66-го авиационного технического училища ВВС. С 2007 года училище входит с состав единого образовательного комплекса с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации на правах филиала.