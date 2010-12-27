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Новости Выборг
Выборгский фаворитовец Михаил Попов взял серебро в турнире по боксу
Сегодня, 11:04
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KaterinaKono13
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Выборгский фаворитовец Михаил Попов взял серебро в турнире по боксу

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Участниками состязаний стали более 200 спортсменов из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Беларусь.

С 8 по 10 ноября в Гатчине состоялся турнир по боксу. Площадкой для проведения соревнований стал спортивный комплекс "Маяк". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками состязаний стали более 200 спортсменов из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Беларусь. Выборг в турнире представил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Михаил Попов. По результатам соревнований он стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 90 кг.

Отметим, тренирует выборгского боксера мастер спорта России Сергей Бакин.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: бокс , выборг , выборгский фаворит , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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