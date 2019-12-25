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Выборгский дворец творчества примет участие в акции "Голубь мира"
Сегодня, 10:40
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Выборгский дворец творчества примет участие в акции "Голубь мира"

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Виртуальных птиц запустят по всей стране. 

С 1 мая Дворец творчества в Выборге примет участие во Всероссийской акции "Голубь мира". Она будет посвящена празднику 75-летия Победы. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

Участники акции должны создать логотип-наклейку в виде голубя и разместить его у себя на окне. Фотографию с полученным символом мира необходимо выложить в соцсетях с хештегом #1941ГолубьМира1945  (можно также добавить  #Выборгскийрайон или #Выборг).

Флешмоб призван объединить людей по всей России и сохранить истерическую память несмотря на нынешние тяжелые условия. Изначальная идея проведения появилась в Барнауле.

Ранее мы рассказали о том, что 

Фото: ВКонтакте / 

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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