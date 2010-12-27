Выборгский детский сад стал лучшим в Ленобласти

В этом году за звание лучших боролись представители Бокситогоского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Лужского, Приозерского, Лодейнопольского и других районов.

Ежегодно правительство Ленинградской области и областной комитет общего и профессионального образования проводят региональный конкурс. В этом году победителем профильной номинации стал детский сад № 3 (Морская набережная, 11).

В этом году за звание лучших боролись представители Бокситогоского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Лужского, Приозерского, Лодейнопольского и других районов.

Участники конкурса представили на суд жюри презентации образовательных программ дошкольной организации, продемонстрировав перспективный опыт педагогической деятельности, концепции и стратегии развития.

Для Выборгского района – это большая победа. Это значимый и престижный конкурс, позволяющий стать на несколько ступеней выше в области профессиональных достижений, позволяющий выявить и распространить успешный опыт образовательных учреждений Ленинградской области.

Церемония награждения победителей конкурса "Школа года" пойдет в рамках областного праздника, посвященного Международному Дню учителя.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО