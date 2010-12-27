Выборгские велосипедисты одержали победу на Первенстве России

Сборную команду Ленинградской области представляли выборгские велогонщики из "Фаворита" под руководством старшего тренера СШОР Белеванцева Владислава.

В Майкопе прошло очередное Первенство России по велосипедному спорту на треке среди юношей 15-16 лет.

В соревнованиях помимо хозяев открытого трека, участие приняли 50 спортсменов из Московской, Ленинградской, Воронежской, Самарской областей, а также представители республик Крыма и Краснодарского края.

Сборную команду Ленинградской области представляли выборгские велогонщики из "Фаворита" под руководством старшего тренера СШОР Белеванцева Владислава.

Открыли соревнования индивидуальная гонка преследования на 3 км. В квалификации самые быстрые секунды показал лидер сборной Ленинградской области фаворитовец Ермаков Роман. Второе время показал представитель Московской области Трубецкой Арсений. Он уступил лидеру 4 секунды. Еще один представитель выборгской велошколы, Кирилл Зозуля, стал в квалификации третьим. В финальных заездах за медали изменений в протоколах не произошли - Роман Ермаков стал победителем Первенства России, а Кирилл Зозуля - бронзовым призером.

На следующий день предстояло определить сильнейший квартет в командной гонке преследования на 2 км. И вновь лучший результат в квалификации показали представители выборгской школы. Ермаков Роман, Анисимов Иван, Зозуля Кирилл, Кривошеев Даниил проехали быстрее всех со временем 2:21,596 мин. Второй результат показала команда Московской области. Напомним, что именно команду Московской области фаворитовцы лишили медали в финальном заезде за бронзу на Летней Спартакиаде учащихся России этого года в Санкт-Петербурге. Поэтому у московских ребят было желание поквитаться в нашими спортсменами. Однако, не тут то было. Четверка Ленинградской области намного слаженнее работала всю дистанцию в отличие от соперников, что принесло в итоге золотые медали Первенства России.

Поздравляем Ермакова Романа, Анисимова Ивана, Зозулю Кирилла, Кривошеева Даниила с очередным успешным результатом на одних из самых важных гонок в этом сезоне. В этом году шоссейный сезон у велосипедистов практически закончился.

21-22 сентября пройдет заключительное в этом году Первенство Ленинградской области на шоссе на приз "Закрытия сезона".

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО