Выборгские таможенники обнаружили 720 тысяч гривен у пассажира автобуса

В отношении нарушителя возбуждено дело по статье 16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни у пассажира автобуса, выезжающего из РФ в Финляндию, выявлена крупная сумма незадекларированной валюты.

У 18-летнего россиянина, студента финлядского вуза таможенники обнаружили 5 200 банкнот на общую сумму 720 тысяч гривен (почти 20 тысяч долларов США).

В отношении нарушителя возбуждено дело по статье 16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) инструментов).

При единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию. Также, согласно Указу Президента РФ со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ