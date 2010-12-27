Выборгские студенты посоревновались в мастерстве управления картом

Ежегодную неделю здоровья, организатором которой является выборгский "Домом молодежи" в этот раз было решено провестимна гоночном кольце для картинга.
По словам организаторов, они хотели сделать что-то новое и интересное, чтобы обратить внимание как можно большего количества молодых выборжан на привлекательность здорового образа жизни.
Получилось прикольно. Получилось не то, к чему привыкли ребята. Они ожидали в этом году чего-то обычного, что мы проводим всегда: волейбол, футбол, баскетбол, эстафеты, а мы организовали картинг. К тому же соревновательный момент тут более очевидный, чем в той же эстафете.-
- Николай Долгих, заведующий отделом культурно-досуговой деятельности МАУ "Дом молодежи"
Событие состоялось в рамках областного фестиваля пропагандирующего спортивный образ жизни "Здоровье – это здорово".
В гонках приняли участие 6 команд от высших и средних учебных заведений города. Каждое учебное заведение представило по 8 человек, которые в ходе нескольких заездов боролись за кубок соревнований. Несмотря на то, что автоспорт, в числе которого значится и картинг, является преимущественно мужским занятием, в командах студентов присутствовали и девушки, наравне сражавшиеся за призовые места.
Сделать необычный праздник здоровья помог картинг-центр "Фаворит", который предоставил для проведения мероприятия свою площадку и техническую базу.
Фото: Piter.TV