Выборгские студенты посоревновались в мастерстве управления картом

"Дом молодежи" Выборга провел необычную акцию, чтобы привлечь внимание выборгских студентов к здоровому образу жизни и собрал их на соревнования по картингу.

Ежегодную неделю здоровья, организатором которой является выборгский "Домом молодежи" в этот раз было решено провестимна гоночном кольце для картинга.

По словам организаторов, они хотели сделать что-то новое и интересное, чтобы обратить внимание как можно большего количества молодых выборжан на привлекательность здорового образа жизни.

Получилось прикольно. Получилось не то, к чему привыкли ребята. Они ожидали в этом году чего-то обычного, что мы проводим всегда: волейбол, футбол, баскетбол, эстафеты, а мы организовали картинг. К тому же соревновательный момент тут более очевидный, чем в той же эстафете.- - Николай Долгих, заведующий отделом культурно-досуговой деятельности МАУ "Дом молодежи"

Событие состоялось в рамках областного фестиваля пропагандирующего спортивный образ жизни "Здоровье – это здорово".

В гонках приняли участие 6 команд от высших и средних учебных заведений города. Каждое учебное заведение представило по 8 человек, которые в ходе нескольких заездов боролись за кубок соревнований. Несмотря на то, что автоспорт, в числе которого значится и картинг, является преимущественно мужским занятием, в командах студентов присутствовали и девушки, наравне сражавшиеся за призовые места.

Сделать необычный праздник здоровья помог картинг-центр "Фаворит", который предоставил для проведения мероприятия свою площадку и техническую базу.

Фото: Piter.TV