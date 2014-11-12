Выборгские спортсмены стали победителями "Лыжня России-2021"

В Лодейном Поле 13 февраля стартовала XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2021". Выборгский район представляли 26 человек, в том числе спортсмены СШОР "Фаворит". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В рамках мероприятия прошли региональные соревнования на "Приз губернатора Ленинградской области" и XVII Сельские спортивные игры. В состязаниях участие приняли более 500 спортсменов из 16 МО.
Выборгские участники оказались в числе победителей и призеров в своих возрастных категориях.
"Лыжня России":
1 место – Надежда Шугалей,
2 место – Михаил Матренцев,
3 место – Вероника Шахшаева.
"Кубок Губернатора":
1 место – Вероника Шахшаева, Надежда Шугалей, Лев Бабушкин, Андрей Викторов;
2 место – Михаил Матренцев, Кира Стец, Ярослав Никонович, Павел Макаров;
3 место – Снежанна Литвинова, Анна Барбинягра, Иван Ползиков.
"Сельские игры Ленинградской области":
1 место –Надежда Шугалей,
2 место – Михаил Матренцев.
На прошлой неделе Выборг встретил триумфаторов ралли "Дакар 2021".
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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