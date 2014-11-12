Выборгские спортсмены стали победителями "Лыжня России-2021"

Выборгский район представляли 26 человек, в том числе спортсмены СШОР "Фаворит".

В Лодейном Поле 13 февраля стартовала XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2021". Выборгский район представляли 26 человек, в том числе спортсмены СШОР "Фаворит". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках мероприятия прошли региональные соревнования на "Приз губернатора Ленинградской области" и XVII Сельские спортивные игры. В состязаниях участие приняли более 500 спортсменов из 16 МО.

Выборгские участники оказались в числе победителей и призеров в своих возрастных категориях.

"Лыжня России":

1 место – Надежда Шугалей,

2 место – Михаил Матренцев,

3 место – Вероника Шахшаева.

"Кубок Губернатора":

1 место – Вероника Шахшаева, Надежда Шугалей, Лев Бабушкин, Андрей Викторов;

2 место – Михаил Матренцев, Кира Стец, Ярослав Никонович, Павел Макаров;

3 место – Снежанна Литвинова, Анна Барбинягра, Иван Ползиков.

"Сельские игры Ленинградской области":

1 место –Надежда Шугалей,

2 место – Михаил Матренцев.

На прошлой неделе Выборг встретил триумфаторов ралли "Дакар 2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО