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Выборгские школьники поучаствовали в традиционном спортивно-культурном празднике "Ярмарку досуга"
Сегодня, 17:54
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KaterinaKono13

Выборгские школьники поучаствовали в традиционном спортивно-культурном празднике "Ярмарку досуга"

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Учреждения спорта, культуры, дополнительного образования, Дом молодежи города Выборга представили разнообразие выбора кружков и клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций для ребят.

В Выборге в День знаний на стадионе школы №10 прошел традиционный спортивно-культурный праздник "Ярмарка досуга". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Здесь учреждения спорта, культуры, дополнительного образования, Дом молодежи города Выборга представили разнообразие выбора кружков и клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций и др. 

Напомним, "Ярмарка досуга" проводится с целью привлечь детей в досуговые учреждения, где они будут заняты в свободное от учебы время.

Организаторами ежегодного мероприятия выступают комитет спорта, культуры и молодежной политики, комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области и ОО "Фаворит Выборг".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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