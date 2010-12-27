Выборгские школьники поучаствовали в традиционном спортивно-культурном празднике "Ярмарку досуга"

Учреждения спорта, культуры, дополнительного образования, Дом молодежи города Выборга представили разнообразие выбора кружков и клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций для ребят.

В Выборге в День знаний на стадионе школы №10 прошел традиционный спортивно-культурный праздник "Ярмарка досуга". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Здесь учреждения спорта, культуры, дополнительного образования, Дом молодежи города Выборга представили разнообразие выбора кружков и клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций и др.

Напомним, "Ярмарка досуга" проводится с целью привлечь детей в досуговые учреждения, где они будут заняты в свободное от учебы время.

Организаторами ежегодного мероприятия выступают комитет спорта, культуры и молодежной политики, комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области и ОО "Фаворит Выборг".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО