Выборгские сельхозтоваропроизводители стали участниками выставки "Агрорусь-2019"

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, посетив выставочную экспозицию, поблагодарил выборгских аграриев за активное участие в мероприятии и отметил, что задача по развитию сельского хозяйства всегда была и является сегодня одной из приоритетных в районе.

Накануне в "Экспофоруме" (г. Санкт-Петербург) состоялось торжественное открытие XXVIII международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2019". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ней участвуют более 40 сельскохозяйственных организаций, предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, а также крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей из Выборгского района. В частности, представлены высококачественные товары "Птицефабрики Роскар", молочная продукция "Лосево", хлебобулочные изделия "Приморской пекарни", кондитерские товары "Кати" и др.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, посетив выставочную экспозицию, поблагодарил выборгских аграриев за активное участие в мероприятии и отметил, что задача по развитию сельского хозяйства всегда была и является сегодня одной из приоритетных в районе.

Также Дмитрий Никулин и и.о. главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович посетили III международный рыбопромышленный форум, организованный в рамках выставки.

Владимир Рошкович отметил, что рыбная продукция, выращенная компанией "Рыбстандарт" на территории нашего района, известна далеко за пределами региона и получила высокую оценку потребителя.

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко сообщила, что "традиционно на "Агроруси" наши аграрии представили широкий ассортимент товаров. Ежегодно выборгские сельхозтоваропроизводители становятся участниками и победителями конкурса Министерства сельского хозяйства РФ. В этом году на золотую медаль конкурса претендуют "Птицефабрика Роскар" (яйцо), "Приморская пекарня" (хлеб "Дарницкий") и племенное хозяйство "Агрикола" (мех соболя).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО