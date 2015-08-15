Выборгские педагоги пройдут курс по общению с трудными подростками

Все желающие смогут посмотреть онлайн-вебинар.

Педагоги и руководители образовательных учреждений Выборгского района и всей Ленинградской области приглашены на просмотр онлайн-вебинары "Трудности поведения у детей и подростков: виды, причины, последствия". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мероприятие проведено при поддержке Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В качестве спикеров на курсах выступают специалисты благотворительного фонда "Шалаш", которые специализируется на подростковом воспитании.

Слушателям предоставят информацию о причинах и формах "трудного поведения" несовершеннолетних и научат работать с ним. Чтобы посмотреть вебинар, необходимо пройти по ссылке.

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Фото: Pixabay