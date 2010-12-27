Выборгские лесничества получили новую технику по национальному проекту "Экология"

От Выборгского района в мероприятии приняли участие глава районной администрации Геннадий Орлов, глава администрации Рощинского поселения Валерий Савинов, директора лесничеств.

Накануне в Рощино губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал ключи представителям двенадцати лесничеств региона от новой лесопожарной и лесохозяйственной техники, приобретенной в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

От Выборгского района в мероприятии приняли участие глава районной администрации Геннадий Орлов, глава администрации Рощинского поселения Валерий Савинов, директора лесничеств и др.

В ходе церемонии Северо-Западному и Рощинскому лесничествам - филиалам ЛОГКУ "Ленобллес" вручили ключи от 4 пожарных автомашин повышенной проходимости и 2 тракторов с навесным оборудованием. Новая техника предназначена для тушения пожаров и проведения лесохозяйственных работ.

Как отметил Геннадий Орлов, полученная техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб на территории Выборгского района, а также качество проведения лесовосстановительных работ.

"В регионе создана сеть лесных пожарных станций. Обеспечение техникой ведется не первый год и будет продолжаться. Ежегодно на приобретение машин и оборудования выделяется порядка 100 млн. рублей. В этом году, с условием финансирования по нацпроекту "Экология", сумма увеличится до 200 млн. рублей", - подчеркнул Александр Дрозденко.

Всего в рамках мероприятия лесничествам региона были переданы 15 пожарных автомашин повышенной проходимости и 7 тракторов с навесным оборудованием.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО