Выборгская таможня рассказала о правилах временного ввоза транспортных средств

Проконсультироваться по вопросам применения правил временного ввоза транспортных средств можно со специалистом отдела таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов Выборгской таможни по телефону (81378) 59 250.

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в зарубежных странах на срок не более одного года с освобождением от уплаты таможенных платежей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) временно ввезённые транспортные средства для личного пользования должны находиться на таможенной территории Евразийского экономического союза в фактическом владении и пользовании декларанта. Передача декларантом временно ввезенного транспортного средства иному лицу допускается в случаях и на условиях, установленных статьей 264 ТК ЕАЭС.

Согласно положениям пунктов 5 и 6 статьи 268 ТК ЕАЭС в случае передачи временно ввезенного транспортного средства иным лицам в нарушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС в отношении данного транспортного средства возникает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.

Пунктом 9 статьи 268 ТК ЕАЭС установлено, что случаи передачи временно ввезенного транспортного средства иным лицам в нарушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС такие лица несут с декларантом данного транспортного средства солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.

К лицам, несущим с декларантом транспортного средства для личного пользования солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, в том числе относятся лица, которым временно ввезенные транспортные средства переданы для последующей утилизации.

Проконсультироваться по вопросам применения правил временного ввоза транспортных средств можно со специалистом отдела таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов Выборгской таможни по телефону (81378) 59 250.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни