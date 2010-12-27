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Выборг примет участие во Всероссийской акции "Свеча памяти"
Сегодня, 14:01
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KaterinaKono13

Выборг примет участие во Всероссийской акции "Свеча памяти"

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Акция пройдет в рамках мероприятий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

22 июня в нашем городе состоится Всероссийская акция "Свеча памяти", посвященная 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На территории Южного кладбища участники зажгут свечи и почтут память погибших минутой молчания. Начало в 20.00.

Акция пройдет в рамках мероприятий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Организаторами являются комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи", ВОД "Волонтеры Победы".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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