Выборг примет участие во Всероссийской акции "Свеча памяти"

22 июня в нашем городе состоится Всероссийская акция "Свеча памяти", посвященная 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
На территории Южного кладбища участники зажгут свечи и почтут память погибших минутой молчания. Начало в 20.00.
Акция пройдет в рамках мероприятий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Организаторами являются комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи", ВОД "Волонтеры Победы".
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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