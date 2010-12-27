Выборг поздравил "Детскую школу искусств" с полувековым юбилеем

Поздравить педагогов, ветеранов, воспитанников и выпускников учебного заведения пришли представители Законодательного собрания Ленинградской области, районной администрации, выборгских учреждений культуры, жители города и другие.

В городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня основания Детской школы искусств Выборга.

Поздравить педагогов, ветеранов, воспитанников и выпускников учебного заведения пришли представители Законодательного собрания Ленинградской области, районной администрации, выборгских учреждений культуры, жители города и другие.

"Мы гордимся, что на территории Выборгского района находится учреждение с большим историческим прошлым, которое сохраняя славные традиции и используя богатейший опыт предыдущих поколений, продолжает достойно развиваться. Значимость вашего учебного заведения трудно переоценить. Достигнув полувекового рубежа, школа стала настоящим центром культуры и искусства, где детям помогают всесторонне развиваться, стремиться к идеалам добра и красоты, - сказал управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько. - Мы благодарим всех работников школы за созидательный труд, умение ценить прекрасное и воспитывать в детях любовь к искусству".

Директор Детской школы искусств Елена Шишкина отметила, что благодаря высокому мастерству педагогического коллектива учреждение успешно развивается, а дети, раскрывая свои таланты, достигают больших высот - активно участвуя в выставках различных уровней, учащиеся становятся победителями и занимают призовые места.

Напомним, в марте 2019 года учащиеся и преподаватели были приглашены в Китайскую народную республику для награждения призеров международного детского конкурса живописи "Мечты будущего". Всего в конкурсе приняло участие 128 тысяч работ из 58 стран. В числе лучших - работы учащихся Детской школы искусств г. Выборга.

В рамках мероприятия лучшие работники образовательной организации были награждены благодарностями губернатора Ленинградской области, комитетов культуры и образования областного Правительства, администрации МО "Выборгский район".

Праздник продолжился концертной программой. В этот же день состоялось открытие выставки работ воспитанников школы.

Источник: пресс-служба ЛО