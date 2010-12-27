Выборг посетили три поколения потомков архитектора Алвара Аалто

В рамках встречи для потомков Алвара Аалто была организована экскурсия по библиотеке, прошел показ фильма о ее реставрации.

На днях библиотеку А. Аалто посетили родственники выдающегося архитектора – его внук Хейки Аланен с женой Рийей, правнук Маркус Аланен с женой Лаурой и маленькой дочкой Луми, его праправнучкой.

Поприветствовал гостей заместитель председателя комитета по внутренней политике и международным связям администрации МО "Выборгский район" Владимир Васильев.

В рамках встречи для потомков Алвара Аалто была организована экскурсия по библиотеке, прошел показ фильма о ее реставрации. Также гости посетили достопримечательные места нашего города.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО