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Выборг посетили три поколения потомков архитектора Алвара Аалто
Сегодня, 11:03
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KaterinaKono13

Выборг посетили три поколения потомков архитектора Алвара Аалто

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В рамках встречи для потомков Алвара Аалто была организована экскурсия по библиотеке, прошел показ фильма о ее реставрации.

На днях библиотеку А. Аалто посетили родственники выдающегося архитектора – его внук Хейки Аланен с женой Рийей, правнук Маркус Аланен с женой Лаурой и маленькой дочкой Луми, его праправнучкой. 

Поприветствовал гостей заместитель председателя комитета по внутренней политике и международным связям администрации МО "Выборгский район" Владимир Васильев.

В рамках встречи для потомков Алвара Аалто была организована экскурсия по библиотеке, прошел показ фильма о ее реставрации. Также гости посетили достопримечательные места нашего города.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: аалто, выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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