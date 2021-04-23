Администрация Выборгского района выделит до 700 тысяч рублей молодым бизнесменам

Администрация муниципального образования "Выборгский район" на конкурной основе предоставляет субсидии молодым предпринимателям.

В Выборге открыт конкурс на право заключения соглашения о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в 2021 году. Комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района 19 апреля начал прием заявок от предпринимателей, которые ведут свою деятельность не более 2 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Организатором конкурса является администрация муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области. Максимальный размер субсидии – 700 000 рублей. Средства выделяются из бюджета МО "Выборгский район". Заявки будут принимать до 28 мая.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на портале администрации Выборгского района в разделе "Малый бизнес" – "субсидии".

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Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО