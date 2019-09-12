Выборг получит 2 млрд рублей на реставрацию квартала Сета Солберга

Помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов вернулся в Выборг из рабочей поездки в Москву. В ходе визита в столицу стало известно о том, что Выборг получит более 2 млрд рублей на реставрационные работы квартала Сета Солберга.

Сегодня, 12 сентября, помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов вернулся в Выборг из рабочей поездки в Москву. В ходе визита в столицу стало известно о том, что Выборг получит более 2 млрд рублей на реставрационные работы квартала Сета Солберга.

Решение о выделении средств было принято в министерстве культуры РФ, где прошло заседание межведомственной комиссии по рассмотрению выделения инвестиций девяти городам.

Как отметил сам Олег Лиховидов, техническим заданием по реставрации и реконструкции квартала предусмотрено строительство универсальной концертной площадки, театральной студии, а также устройство выставочной галереи, создание гардеробной зоны и зоны кафе. помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов

Непосредственно в самом квартале Сета Солберга планируется разместить несколько залов, один из которых будет на 400-500 мест. На площадке будут проходить театральные представления и выступления эстрадных артистов. Также предусмотрено строительство выставочной галереи и малого концертного зала, вместимость которого составит порядка 50-100 мест. Помимо прочего, планируется размещение на территории квартала вспомогательных помещений для театральной деятельности.

Видео: Piter.TV