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Выборг получит 2 млрд рублей на реставрацию квартала Сета Солберга

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Помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов вернулся в Выборг из рабочей поездки в Москву. В ходе визита в столицу стало известно о том, что Выборг получит более 2 млрд рублей на реставрационные работы квартала Сета Солберга. 

Сегодня, 12 сентября, помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов вернулся в Выборг из рабочей поездки в Москву. В ходе визита в столицу стало известно о том, что Выборг получит более 2 млрд рублей на реставрационные работы квартала Сета Солберга. 

Решение о выделении средств было принято в министерстве культуры РФ, где прошло заседание межведомственной комиссии по рассмотрению выделения инвестиций девяти городам. 

 

Как отметил сам Олег Лиховидов, техническим заданием по реставрации и реконструкции квартала предусмотрено строительство универсальной концертной площадки, театральной студии, а также устройство выставочной галереи, создание гардеробной зоны и зоны кафе.

помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов

Непосредственно в самом квартале Сета Солберга планируется разместить несколько залов, один из которых будет на 400-500 мест. На площадке будут проходить театральные представления и выступления эстрадных артистов. Также предусмотрено строительство выставочной галереи и малого концертного зала, вместимость которого составит порядка 50-100 мест. Помимо прочего, планируется размещение на территории квартала вспомогательных помещений для театральной деятельности. 

Видео: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Выборг,

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