Выборг определен как самый востребованный малый город для весеннего туризма

Также по результатам опроса, наименьшая стоимость жилья является в Карелии, а наибольшая — во Владимирской области.

Старинный город Выборг признан наиболее востребованным малым городом для туристических путешествий в весеннее время. Об этом сообщает российский сервис бронирования Tvill.ru.

За Выборгом следуют Лахденпохья, Переславль-Залесский, Суздаль и Чехов. По данным портала, путешественники бронируют весенние гостиницы в малые города на период от двух до четырех суток и тратят на проживание в отелях и домах от 2,8 до 4,3 тыс. рублей на семью в сутки.

Также по результатам опроса, наименьшая стоимость жилья является в Карелии, а наибольшая — во Владимирской области.

Источник: "MR7.ru"

Фото: "Интересный Выборг"