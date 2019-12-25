Новые туристические маршруты Ленобласти представят на конкурсе Агентства стратегических инициатив

Чудеса Карельского перешейка и победы Петра Великого помогут туристам лучше открыть Россию.

Ленинградская область представила два проекта туристических маршрутов на конкурс от Агентства стратегических инициатив. "Семь чудес Карельского перешейка" и "Победам Петра виват!" включены в программу конкурса "Открой свою Россию", задачей которого АСИ называет поддержку туристического бизнеса и предоставление новых возможностей жителям России, желающим узнать больше об истории и территории родной страны.

Первый маршрут, как следует из названия, будет построен на геологических достопримечательностях Ленобласти, уникальных памятниках природы, камах, островах. скалах, болотах и русском лесе с ландышевыми полянами. Второй покажет знаковые исторические места культуры и истории, связанные с личностью и деятельностью императора Петра Великого.

30 маршрутов, которые АСИ отберет в качестве лучших, войдут в специально разработанную программу, в рамках которой их детально проработают, усовершенствуют, и Ростуризм присвоит им статус "Брендовый маршрут всероссийского проекта".

Ранее в Ленобласти начались съемки документального фильма "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков", материалы которого, рассказывающие об истории взаимоотношений России и Швеции, станут своеобразным путеводителем по новому туристическому маршруту.