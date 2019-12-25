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В Ленобласти снимают документальный фильм об отношениях России и Швеции в XVII веке
Сегодня, 13:13
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В Ленобласти снимают документальный фильм об отношениях России и Швеции в XVII веке

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Фильм "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков" станет путеводителем по новому туристическому маршруту.

Выпускники Высшей школы режиссеров и сценаристов Ленфильма заканчивают съемку документального фильма "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков", материалы которого, рассказывающие об истории взаимоотношений России и Швеции, станут своеобразным путеводителем по новому туристическому маршруту. Маршрут будет дублировать исторический путь шведских послов в Москву, проложенный в XVII веке по землям современной Ленобласти, и будет представлен вместе с премьерой фильма, которая намечена на сентябрь в информационно-туристских центрах региона. 

Фильм - и будущий маршрут - откроют интересные подробности о жизни Северо-запада России в семнадцатом веке, пролегании границы со Швецией, встрече иностранных послов, памятниках Смутного времени и пограничных камнях со шведскими коронами и православным крестом, каковых в Ленобласти сохранилось всего 12. Будущий маршрут же свяжет Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области. 

В начале 2021 года проект "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков" был удостоен поддержки Фонда президентских грантов.

Ранее в павильонах Ленфильма начались съёмки сериала "Союз Спасения. Время гнева". 

Фото: Instagram/deepintorussia

Теги: ленфильм, путешествие по россии в глубь россии в глубь веков, туристический маршрут, фонд президентских грантов, швеция 17 век
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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