В Ленобласти снимают документальный фильм об отношениях России и Швеции в XVII веке

Фильм "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков" станет путеводителем по новому туристическому маршруту.

Выпускники Высшей школы режиссеров и сценаристов Ленфильма заканчивают съемку документального фильма "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков", материалы которого, рассказывающие об истории взаимоотношений России и Швеции, станут своеобразным путеводителем по новому туристическому маршруту. Маршрут будет дублировать исторический путь шведских послов в Москву, проложенный в XVII веке по землям современной Ленобласти, и будет представлен вместе с премьерой фильма, которая намечена на сентябрь в информационно-туристских центрах региона.

Фильм - и будущий маршрут - откроют интересные подробности о жизни Северо-запада России в семнадцатом веке, пролегании границы со Швецией, встрече иностранных послов, памятниках Смутного времени и пограничных камнях со шведскими коронами и православным крестом, каковых в Ленобласти сохранилось всего 12. Будущий маршрут же свяжет Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

В начале 2021 года проект "Путешествие по России: в глубь России, в глубь веков" был удостоен поддержки Фонда президентских грантов.

Ранее в павильонах Ленфильма начались съёмки сериала "Союз Спасения. Время гнева".

Фото: Instagram/deepintorussia